В Петербурге рабочий спас повисшую на балконе девочку

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В Санкт-Петербурге рабочий спас шестилетнюю девочку, которая оказалась за ограждением лоджии на девятом этаже десятиэтажного дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы городского ГУМЧС. Очевидцы записали это на видео.

Сообщение о происшествии в доме 4, корпус 2 по улице генерала Симоняка поступило утром в четверг, 19 июля. «С кровли дома на помощь девочке 2012 года рождения поспешил неизвестный мужчина (предположительно, промышленный альпинист), который спустился к ней по веревке и страховал ребенка, пока спасатели пытались вскрыть дверь в квартиру. В это же время спасатели при помощи шанцевого инструмента открыли дверь квартиры и помогли ребенку попасть внутрь», — рассказали в МЧС.

В паблике ДТП и ЧП | Санкт-Петербург во «ВКонтакте» уточняется, что мужчина страховал ребенка, пока спасатели пытались попасть в квартиру. Внизу, под окнами здания, очевидцы происшествия растянули одеяло на случай падения девочки.

В феврале 2018 года в сети появилось видео, на котором запечатлено, как полицейский поймал выпавшего из окна ребенка. Инцидент произошел в муфахазе Асьют (Египет).

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