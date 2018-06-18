Верный пес спас потерявшуюся трехлетнюю девочку

В США потерявшуюся трехлетнюю девочку обнаружили на кукурузном поле благодаря йоркширскому терьеру. Об этом сообщает Fox News.

Полиция штата Миссури отправилась на поиски пропавшей Реми Эллиотт (Remy Elliott) вечером в четверг, 14 июня. По данным сотрудников правоохранительных органов, девочка ушла из дома в городе Кулин. Поиски продолжались всю ночь, к операции привлекли вертолет, но ребенка так и не нашли.

На следующий день группа добровольцев начала прочесывать находящееся неподалеку кукурузное поле. Девочку обнаружили в зарослях благодаря тому, что ее пес начал активно лаять, учуяв приближение помощи. Трехлетнюю Реми Эллиотт обнаружили невредимой, ее лишь покусали комары.

«Вот как выглядит единение. Полиция, все отозвавшиеся и группа добровольцев объединились, чтобы найти пропавшего ребенка. Ее верный пес был рядом всю ночь», — написали местные полицейские в Twitter, снабдив публикацию хештегом #вместесильнее.

Волонтер, принявшая участие в спасательной операции, объяснила, что потеряться посреди кукурузного поля особенно опасно: даже если человек услышит крики других людей, определить, с какой стороны доносится звук, крайне сложно.

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