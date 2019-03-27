Самая уродливая собака Великобритании умерла

В британском городе Нит скончалась беззубая лысеющая собака, которая считалась самым уродливой в Великобритании. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Пес по кличке Чейз умер в возрасте 16 лет. Его хозяйка, 50-летняя Сторм Шейлер (Storm Shayler), утверждает, что перед смертью он перестал есть и пить Ветеринар обнаружил у него воспаление поджелудочной железы.

Шейлер спасла Чейза от заводчика, который держал собак в ужасных условиях. Пес оказался помесью китайской хохлатой. Он передвигался по-крабьи и ничего не видел правым глазом из-за катаракты.

«Чейз был единственной в своем роде собакой, — говорит женщина. — В нем было столько индивидуальности. Я повсюду брала его с собой. Его ничто не смущало. Он любил людей, а люди любили его».

В 2017 году пес занял третье место на конкурсе самых уродливых в мире собак. Первенство принадлежит трехлетней мастино неаполитано по кличке Марта из Калифорнии. После победы хозяйка Чейза подписала контракт с модельным агентством. Model Direct, которое сотрудничает с брендами M&S, Disney, MAC и Pets at Home.

Конкурс уродливых собак проводится с 1961 года. По замыслу устроителей, он предназначен для питомцев, которые никогда не победят на обычных выставках собак, но тоже заслуживают любви и заботы. Первые места часто занимают китайские хохлатые.

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