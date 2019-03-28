Женщина родила два раза за месяц

Жительница Бангладеш родила близнецов через 26 дней после появления на свет ее первого сына. Об этом сообщает AsiaOne со ссылкой на Agence France-Presse.

Первый ребенок у 20-летней Арифы Султаны (Arifa Sultana) родился в конце февраля. Врачи не заметили, что из-за редкой аномалии развития у женщины имеется вторая матка, в которой растут еще два плода.

Спустя месяц, в пятницу, 22 марта, у Султаны снова отошли воды. Женщину срочно доставили в больницу. Там ей сделали экстренное кесарево сечение и извлекли двух новорожденных — мальчика и девочку.

Во вторник, 26 марта, Султана выписалась из больницы и вернулась домой с тремя детьми. Теперь она беспокоится о том, как прокормить их на скромную зарплату мужа. Он зарабатывает меньше шести тысяч бангладешских так в месяц (4,6 тысячи рублей).

«Не знаю, как мы справимся с такой ответственностью, когда так мало денег», — говорит женщина. Ее муж не унывает: «Это чудо от Аллаха, что все дети здоровы. Буду стараться изо всех сил, чтобы они были счастливы».

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