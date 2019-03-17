Американка родила шестерых близнецов за девять минут

Жительница штата Техас (США) родила шестерых детей за девять минут. Об этом сказано на странице клиники The Woman's Hospital of Texas в Facebook.

Две девочки и четыре мальчика появились на свет 15 марта в 4:59 утра по местному времени. Вес новорожденных составил от 800 до 1300 граммов. Их мать Тельма Чиака чувствует себя хорошо, заверили врачи.

Как стало известно Hindustantimes, Чиака уже выбрала имена для дочек. Она планирует их назвать Зина и Зуриэль. Имена для четырех сыновей женщина еще не придумала.

Сотрудники техасского роддома напомнили, что вероятность рождения шестерняшек составляет один к 4,7 миллиарда.

В феврале сообщалось, что жительница Ирака родила семерых детей. 25-летняя женщина, у которой уже было трое детей, произвела на свет шесть девочек и одного мальчика в больнице провинции Дияла. Спустя несколько дней все семь близнецов скончались в больнице.

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