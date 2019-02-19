Родившиеся у многодетной матери семеро близнецов умерли

Семеро близнецов, родившихся на прошлой неделе в иракской провинции Дияла, скончались в больнице. Об этом сообщает РИА Новости.

Дети умерли во вторник, 19 февраля. Подробности о гибели новорожденных не приводятся.

В пятницу, 15 февраля, 25-летняя женщина родила естественным путем шесть девочек и одного мальчика в больнице аль-Баттуль. Отец новорожденных Юсеф Фадль (Youssef Fadl) ранее заявил, что они уже являются родителями троих детей. Как сообщали местные СМИ, близнецы появились на свет абсолютно здоровыми.

Первый в мире случай появления семерых детей был официально зафиксирован в 1997 году у родителей Кенни (Kenny) и Бобби Маккоги (Bobbi McCaughey) из американского города Де-Мойн, штат Айова. Тогда пара также отказалась от уменьшения числа малышей в утробе матери, заявив, что они долго боролись с бесплодием, и все «в руках Господа».

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