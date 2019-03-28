Россия решила закупать газ за рубежом

«Газпром» в ближайшее время намерен возобновить закупку газа у Туркмении. Такое заявление в интервью туркменскому телевидению сделал глава госкомпании Алексей Миллер после переговоров с президентом республики Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает «Интерфакс».

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Он отметил, что сотрудничество в закупке туркменского газа является главным направлением, по которому Москва и Ашхабад всегда работали. «У нас есть и межправительственное соглашение, у нас есть контракт, который мы сейчас собираемся возобновить», — сказал Миллер.

«Газпром» пытался пересмотреть цену на газ из Туркмении с 2008 года. Российская сторона с 2009 года закупала ежегодно около 10 миллиардов кубометров газа. В 2015 году Москва уведомила о намерении снизить объемы закупок до четырех миллиардов кубометров газа в год. С января 2015 года «Газпром» платил туркменской стороне цену безубыточного экспорта в Европу и в том же году инициировал в Стокгольмском арбитражном суде разбирательство по пересмотру цены на газ, поставленный с 2010 по 2015 год.

В начале января 2016 года российская сторона взяла контрактную паузу до конца 2018 года. Разбирательство в суде было приостановлено, чтобы стороны смогли вне процесса принять решение о дальнейшем сотрудничестве. Переговоры о возобновлении закупок туркменского газа начались в конце 2018 года. В качестве возможного срока возобновления контракта называли 1 января 2019 года, однако этого так и не случилось. Также стороны пока не заключили мировое соглашение в рамках разбирательства с Стокгольмском арбитраже.

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