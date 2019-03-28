Рэпер Loqiemean даст концерт в Москве

Рэпер Роман Худяков, известный как Loqiemean, выступит в Москве. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Концерт состоится 29 марта на площадке «Главклуб Green Concert». Он пройдет в рамках тура в поддержку последнего релиза музыканта под названием «Сожги этот альбом», вышедшего 15 февраля.

Loqiemean — хип-хоп-исполнитель, EDM-продюсер и диджей. Он состоит в творческом объединении Kultizdat и является членом концертного агентства Booking Machine. За свою музыкальную карьеру 25-летний артист карьеру выпустил три студийных альбома и два EP. Его псевдоним сочетает английские слова lock и mean, что в переводе на русский язык означает «скрытый смысл».

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