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Центр по защите прав российских и китайских бизнесменов создадут в Подмосковье

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Центр по защите прав российских и китайских предпринимателей создадут в Красногорске, соответствующее соглашение подписали уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов и президент Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 28 марта.

На торжественной церемонии подписания документа присутствовал также чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Ли Хуэй.

Как рассказал заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов, по объему привлеченных в экономику Подмосковья инвестиций Китай входит в первую десятку стран-инвесторов. По его словам, в настояий момент на территории региона функционируют более 40 компаний с участием китайского капитала.

«Я уверен, что открытие такого Центра станет еще одним составным звеном крепнущего взаимодействия российских и китайских деловых кругов», — сказал Хромов.

Он уточнил, что особенно китайские инвесторы проявляют интерес к проектам в сфере сельского хозяйства и промышленном секторе.

Внешнеторговый оборот Мособласти с Китаем за 2018 год превысил 5,7 миллиарда долларов, говорится на сайте регионального правительства.

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