Подмосковье и Китай подписали «Меморандум о сотрудничестве» хоккейных школ

Китайская делегация посетила «Арену Мытищи», после чего подписала с подмосковным правительством «Меморандум о сотрудничестве» хоккейных школ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта региона.

Договор позволит воспитанникам китайских спортивных школ обучаться хоккею в подмосковных центрах.

В сообщении отмечается, что гости из Пекина посетили занятия фигуристов на малой хоккейной арене и матч с участием юниоров «Атланта» и училища олимпийского резерва из Ярославля.

Министр физической культуры и спорта Подмосковь Роман Терюшков отметил, что китайские власти уделяют большое внимание развитию спорта в стране, в частности, хоккея. По его словам, Подмосковье имеет большой опыт в подготовке хоккеистов и может поделиться им с иностранными партнерами. «В Подмосковье насчитывается 12 спортивных школ культивирующих хоккей на высоком уровне», — уточнил чиновник.

В ноябре прошлого года Роман Терюшков анонсировал лидерство Мособласти по числу крытых ледовых арен.