Власти Подмосковья анонсировали лидерство региона по числу ледовых арен

Подмосковье будет лидировать среди регионов России по числу современных крытых ледовых площадок к концу 2019 года, заявил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков на форуме «SportCity 2.0. Спорт. Бизнес. Общество» в четверг, 30 ноября. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«За последние пять лет мы построили больше ледовых дворцов и крытых катков, чем за всю историю существования области. У нас их 54, в активной стадии строительства еще девять», — сказал Терюшков.

По его словам, по завершении программы в каждом муниципалитете будет по одному хорошему объекту, где смогут заниматься дети. Министр также отметил, что подмосковные власти приложат все усилия, чтобы эффективно использовать и содержать спортивные сооружения.

Ранее в четверг в регионе открылся международный форум «SportCity 2.0. Спорт. Бизнес. Общество». Среди ключевых вопросов — обсуждение подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, вопросы использования и загрузки стадионов и тренировочных полей, построенных и реконструированных к турниру. В форуме примут участие более 1,5 тысяч человек.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Проведение матчей запланировано в 11 городах. В Подмосковье матчи проходить не будут, однако на местных стадионах будут проводиться открытые тренировки команд.

