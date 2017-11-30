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В Подмосковье стартовал форум SportCity 2.0

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В Подмосковье открылся форум «SportCity 2.0. Спорт. Бизнес. Общество», в рамках мероприятия эксперты обсудят эффективную эксплуатацию спортивных объектов и подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Это достаточно большое событие. В Московской области много объектов, которые мы строим, реконструируем, проводим капитальный ремонт. За последние пять лет мы построили порядка 90 объектов. Это новые ледовые дворцы, крытые катки, бассейны, игровые площадки. Сейчас в стройке еще порядка 120 объектов. Важная задача — их правильное, эффективное содержание, эксплуатация. Мы обсудим сегодня и завтра различные кейсы», — рассказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

В мероприятии примут участие более 1,5 тысяч человек, среди которых спикеры из Международной ассоциации спорта и Европейской ассоциации управления спортивными объектами, а также руководители крупнейших спортивных сооружений России.

Форум завершится 1 декабря. Организаторами мероприятия выступили министерство физической культуры и спорта Мособласти и группа компаний Sport B2B.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Проведение матчей запланировано в 11 городах. В Подмосковье матчи проходить не будут, однако на местных стадионах будут проводиться открытые тренировки команд.

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