На подмосковном Дне физкультурника соберут 10 тысяч человек

Порядка десяти тысяч человек могут посетить спортивный праздник, посвященный Всероссийскому дню физкультурника, который состоится 12 августа в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает сайт правительства Московской области.
Мероприятие пройдет во дворце культуры «Яуза». Гостей праздника ожидают показательные выступления, спортивные мастер-классы, соревнования по армрестлингу, шахматный турнир, многоборье ГТО.
«Московская область является одним из самых спортивных регионов России. Более двух миллионов жителей Подмосковья занимаются физической культурой и спортом. Ежегодно наша область активно принимает участие в Дне физкультурника», — приводятся в сообщении слова министра физической культуры и спорта Романа Терюшкова.
Традиционно День физкультурника отмечается каждую вторую субботу августа начиная с 1961 года. Основная цель мероприятия — пропаганда физической культуры и массового спорта.
7 августа сообщалось, что российское правительство решило увеличить долю приверженцев здорового образа жизни среди россиян с 36 до 50 процентов к 2020 году. Еще через пять лет этот показатель должен увеличиться до 60 процентов, говорится в утвержденном кабмином паспорте проекта «Формирование здорового образа жизни».
В конце июня первый зампредседателя правительства региона Ольга Забралова рассказала, что с прошлого года около 21,5 тысячи жителей Московской области получили знаки отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО).