Более 20 тысяч жителей Подмосковья получили знаки ГТО за прошлый год

Около 21,5 тысячи жителей Московской области получили знаки отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО) с прошлого года, передает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на первого зампредседателя регионального правительства Ольгу Забралову.

Сейчас, по ее словам, на территории региона работают семьдесят центров тестирования ГТО. В 2017-м Подмосковье принимает участие в пилотном проекте апробации нормативов испытаний для людей с ограниченными возможностями. Одно из таких тестирований проходит в Щелковском районе.

Материалы по теме Отжать значок Что ждет депутатов при сдаче ГТО

На официальном портале комплекса на сегодняшний день зарегистрировались более полумиллиона граждан, проживающих в Московской области, уточнила Забралова.

В середине октября 2016-го сообщалось, что Псковская область вошла в тройку регионов-лидеров по внедрению комплекса и заняло первое место по количеству зарегистрированных пользователей в автоматизированной информационной системе ГТО.

Структура комплекса ГТО («Готов к труду и обороне»), разработанная Минспорта и утвержденная президентом, содержит 11 уровней сложности. Первые пять рассчитаны на школьников, шестой — на молодежь от 18 до 29 лет. Каждый последующий уровень оценивает физическую подготовку людей в возрасте 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 и старше 70 лет.