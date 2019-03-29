Гигантский кролик почти перерос хозяйку

Семья из американского города Сиэтл, штат Вашингтон, рассказала о живущем у них гигантском кролике по кличке Кокоа-Пафф (Cocoa Puff). Об этом сообщает Inside Edition.

Линдси Смит (Lindsay Smith) купила кролика для детей. У него нет клетки, поэтому он свободно прыгает по всему дому. Чаще всего с ним играет ее трехлетняя дочь Мейси, которая стала настоящей хозяйкой животного. «С первого дня между ними были особенные отношения, — говорит женщина. — Она ходила за ним повсюду, а он позволял ей тискать себя и ложиться на него, как на подушку».

Кокоа-Пафф лишь немного уступает Мейси по размерам, поэтому кажется не столько домашним животным, сколько партнером по играм. Кролики породы ризен, к которой он относится, обычно вырастают до метра в длину и весят до 12 килограммов, однако встречаются и более крупные особи.

Семья тратит на содержание Кокоа-Пафф больше 200 долларов в месяц (около 13 тысяч рублей). Смит с удивлением обнаружила, что он нуждается в постоянном уходе и склонен грызть мебель и ковры. «Многие думают, что кролики похожи на хомяков: достаешь их на 30 минут в день, кормишь и дело с концом, — говорит она. — Все совсем наоборот. За кроликами сложнее ухаживать, чем за собакой или кошкой, они требуют столько внимания».

В 2018 году сообщалось, что у американки, которая думала, что приобрела минипига, выросла обыкновенная свинья весом 114 килограммов. Животное оказалось на удивление чистоплотным, отзывается на кличку, охраняет дом от посторонних и знает команды «сидеть» и «дай лапу».

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