Американка купила минипига и вырастила 100-килограммовую свинью

У американки, которая приобрела минипига, выросла свинья весом 114 килограммов. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Марсела Иглесиас (Marcela Iglesias) из Лос-Анджелеса купила питомца на фермерской распродаже. Она выбрала самого пухлого минипига и назвала его Чуи. Иглесиас рассчитывала, что он будет весить не больше 20 килограммов, когда вырастет. Однако «карликовая» свинья продолжала толстеть и увеличиваться до тех пор, пока ей не исполнилось три года.

Осознание факта, что вместо минипига ей продали обычную свинью, не заставило американку отказаться от питомца. «Я научила Чуи сидеть по команде, давать лапу, отзываться на кличку и охранять дом от посторонних. Многим людям я открыла глаза на то, какие свиньи на самом деле чистоплотные», — рассказала она.

Иглесиас считает Чуи членом семьи и даже оформила на него документы как на терапевтическое животное, которое помогает ей бороться с тревожностью. Это позволило ей сохранить его у себя, несмотря на жалобы соседей и попытки городских властей отобрать его в 2014 году.

С тех пор Иглесиас переехала ближе к окраине, где можно держать свиней, и завела себе еще двух поросят. Кроме того, у нее живут две собаки и кролик из местного приюта. Женщина хотела бы завести мини-корову или капибару, но родственники уговаривают ее остановиться.

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