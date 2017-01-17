В Канаде у купившей мини-пига гей-пары выросла 300-килограммовая свинья

У канадской пары, которая приобрела минипига, выросла свинья весом 292 килограмма, пишет Daily Mirror.

Животное прославилось в соцсетях после того, как хозяева Стив Дженкинс (Steve Jenkins) и Дерек Уолтер (Derek Walter) завели ему аккаунты в Facebook, Instagram и Twitter. Питомица стала известна под никнеймом Esther the Wonder Pig (Чудо-свинья Эстер).

Изначально предполагалось, что вес взрослого «минипига» составит порядка 30 килограммов, однако продавцы обманули пару, подсунув обычного шестимесячного поросенка вместо карликовой свиньи. За пять лет в доме у мужчин Эстер достигла габаритов белого медведя.

Эстер потребляет в день десятки килограммов овощей, фруктов и злаков, а также любит мороженое и торты. Несмотря на то что содержание свиньи обходится дорого, канадцы говорят, что никогда не отдадут ее и очень любят.

Животному разрешают валяться на хозяйской кровати и наряжают в платья и шапочки, чтобы сфотографировать для соцсетей. В Facebook у Эстер около миллиона подписчиков, в Instagram — порядка 300 тысяч.

В доме у Дженкинса и Уолтера также живут две собаки и кошка. Эстер ходит вместе с ними гулять и научилась проситься на улицу для того, чтобы справить нужду.

Отмечается, что свинья закончила расти, но может еще немного заматереть с возрастом.