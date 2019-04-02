Число россиян с аутизмом выросло вдвое за пять лет

Число людей с аутизмом в России за последние несколько лет выросло более чем вдвое. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения.

По официальным данным, в 2014 году в стране было зарегистрировано 13 897 человек с таким диагнозом, в 2018-м — уже 31 415.

В разговоре с агентством детский психиатр Татьяна Крылова связала рост числа случаев аутизма с неправильным питанием, плохой экологией, зачатием ребенка через процедуру ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) и осложнениями от прививки АКДС (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина).

Последнее утверждение обычно используют противники прививок, объясняя свой отказ вакцинировать детей. Основоположником этой идеи стал бывший британский врач Эндрю Уэйкфилд, чья статья о связи аутизма и прививки против кори, свинки, краснухи (ММР) вышла в авторитетном медицинском журнале The Lancet 20 лет назад. Позднее Уэйкфилда лишили врачебной лицензии, а выводы из статьи опровергали многочисленные научные исследования, в некоторых из них участвовали миллионы детей.

Аутизм — расстройство, связанное с нарушением развития мозга. Выражается преимущественно в виде трудностей в общении с другими, высокой эмоциональности и тревожности, стереотипности поведения и ритуалов. Его симптомы начинают проявляться у ребенка примерно в возрасте двух-трех лет. До сих пор точно не известно, как и почему возникает аутизм.

2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.

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