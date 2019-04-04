В Москве пройдет концерт ЛСП

Хип-хоп-исполнитель Олег Савченко, выступающий под псевдонимом ЛСП, даст концерт в Москве на площадке ВТБ Арена. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 4 апреля.

Выступление состоится 20 апреля. На нем прозвучат старые хиты, а также песни с нового альбома, полноценного презентация которого запланирована на осень.

15 марта вышел клип ЛСП на песню «Автоплей». В новом анимированном видео артист дает концерт перед огромной толпой, в которой можно заметить видеоблогера Юрия Дудя, рэперов XXXTentacion и Скриптонита, телеведущую Анастасию Ивлееву и других знаменитостей.

ЛСП — исполнитель таких треков, как «Тело», «Монетка» и «Коктейль». Олег Савченко — лидер коллектива «ЛСП», который он создал совместно с Ромой Англичанином, скончавшимся летом 2017 года.

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