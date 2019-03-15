Анимированные Дудь и Ивлеева пришли на концерт ЛСП в новом клипе

Youtube / ЛСП / Official Fan Channel

Хип-хоп-исполнитель Олег Савченко, выступающий под псевдонимом ЛСП, выпустил клип на песню «Автоплей». Ролик опубликован на официальном YouTube-канале музыканта.

В новом анимированном видео артист дает концерт перед огромной толпой, в которой можно заметить видеоблогера Юрия Дудя, рэперов XXXTentacion, Скриптонита и Ресторатора, телеведущую Анастасию Ивлееву и других знаменитостей. Под конец выступления в ЛСП врезается машина, и его голова прилетает прямо в руки американской рэперше Ники Минаж.

Сам трек был выпущен в ночь на 15 марта. Музыкант планирует исполнить его во время ближайшего московского концерта, который состоится 20 апреля на площадке ВТБ Арена. Это станет первым стадионным выступлением артиста.

ЛСП — исполнитель таких треков, как «Тело», «Монетка» и «Коктейль». Олег Савченко — лидер коллектива «ЛСП», который он создал совместно с Ромой Англичанином, скончавшимся летом 2017 года.

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