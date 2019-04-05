Песков рассказал о желающих покинуть США американцах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал опрос американского института общественного мнения об эмиграционных настроениях россиян, согласно результатам которого каждый пятый гражданин России хотел бы эмигрировать. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва» в пятницу, 5 апреля.

«Это далеко не самый высокий показатель, — отметил официальный представитель Кремля. — Например, количество американцев, которые хотят эмигрировать из Америки, гораздо больше, чем одна пятая. Гораздо больше».

По мнению Пескова, в этом процессе нет ничего необычного: «Кто-то предпочитает более подвижный образ жизни, кто-то менее подвижный образ жизни».

Cоциологическая служба Gallup, в частности, выяснила, что большинство россиян (40 процентов) хотели бы эмигрировать в Евросоюз, при этом чаще всего — в Германию (15 процентов), Испанию (5 процентов) и Францию (4 процента). Переезд в США назвали желанным 12 процентов респондентов.

В феврале Дмитрий Песков счел невысокой готовность 40 процентов молодых россиян к эмиграции, о которой сообщили в «Левада-центре». По его словам, данные опроса об эмиграционных настроениях в обществе носят достаточно абстрактный характер.

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