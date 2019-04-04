Каждый пятый россиянин захотел эмигрировать

20 процентов граждан России хотят переехать в другую страну и жить там. Это рекорд за последние годы, свидетельствуют результаты опроса социологической службы Gallup за 2018 год .

Социологи задавали респондентам вопрос: «Если бы у вас была возможность, хотели бы вы навсегда переехать в другую страну или остались жить в России?». Самой инициативной группой оказалась молодежь в возрасте от 15 до 29 лет. Из них эмигрировать захотели 44 процента. В возрастной категории 30-45 лет таких оказалось 22 процента, а в возрасте 46-60 лет — всего девять процентов.

Среди тех, кто не одобряет политику президента Владимира Путина, уехать из страны пожелали 40 процентов. 12 процентов сторонников российского лидера тоже мечтают об отъезде.

Самой популярной страной для эмиграции у россиян стала Германия. За нее проголосовали 15 процентов опрошенных. Следом идут США с 12 процентами. По пять процентов набрали Япония, Канада и Испания. Четыре процента респондентов хотят переехать во Францию.

В исследовании Gallup собраны данные об эмиграционных настроениях россиян с 2007-го по 2018 год. Нынешние показатели оказались самыми высокими за этот период. Так, в 2017 году из страны мечтали уехать 17 процентов опрошенных. Наиболее низкий показатель в семь процентов был зарегистрирован в 2014 году, после присоединения Крыма.

Нынешний опрос проводился с июня по октябрь 2018 года. В нем участвовали две тысячи российских граждан в возрасте от 15 лет.

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