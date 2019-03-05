Матвиенко нашла лекарство от утечки мозгов из России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что рост внимания к конкурсу управленцев «Лидеры России» станет «хорошим лекарством от утечки мозгов». Об этом во вторник, 5 марта, сообщает ТАСС.

«Сегодня участниками конкурса уже стали 227 тысяч человек из всех регионов нашей страны и 68 государств мира. Это действительно уже такой масштабный конкурс», — заявила она на встрече с женщинами-участницами конкурса.

Она добавила, что среди прошлогодних победителей и финалистов конкурса женщин было лишь 15 процентов. «Надеюсь, что в этот раз будет больше женщин-победительниц», — сказала спикер верхней палаты парламента.

Матвиенко напомнила, что в этом году решила сама стать одним из наставников, пообещав своим подопечным «поддержку в полном объеме, заинтересованное внимание и оказание содействия в профессиональном росте».

Ранее в марте сообщалось, что наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» определился с составом финалистов, которых оказалось более 300 человек. Финал состоится с 13 по 17 марта в Сочи.

Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан.

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