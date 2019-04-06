Массовая драка российских футбольных фанатов попала на видео

Футбольные фанаты устроили массовую драку в городе Обнинск Калужской области. Видео инцидента опубликовано в группе «Типичный Обнинск» в социальной сети «ВКонтакте».

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что на конфликт обратил внимание находившийся рядом экипаж ППС. «Увидев сотрудников полиции, они скрылись. По предварительной информации, активными участниками были четыре человека», — говорится в сообщении.

Полиция устанавливает всех участников конфликта.

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