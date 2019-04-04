Матч КХЛ завершился массовой дракой на последней секунде

Игроки уфимского «Салавата Юлаева» и омского «Авангарда» устроили массовую драку на последней секунде матча финальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Видео опубликовано в Twitter-аккаунте турнира.

Встреча завершилась победой «Авангарда» со счетом 4:2. На последней секунде третьего периода между собой сцепились по два игрока из каждой команды. Вскоре к ним присоединилась еще одна пара хоккеистов. В итоге судьям удалось разнять подравшихся.

Счет в серии — 3:1 в пользу «Авангарда». Победителем серии станет команда, победившая в четырех матчах.

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