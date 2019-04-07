В Омске детский паровозик прокатился под песню Rammstein

Город55 Омск / YouTube

Жители Омска поделились видео, снятым в парке 30-летия ВЛКСМ. На нем запечатлен детский паровоз, который катается под музыку Rammstein. Запись опубликовал местный портал «Город 55». Над аллеями разносились слова песни Du hast.

Издание уточняет, что на аттракционе еще не было пассажиров. Рядом прогуливались мамы с детьми.

На запись отреагировали пользователи соцсетей. Например, подписчики паблика «Типичный Омск» во «ВКонтакте» писали, что «к хорошей музыке надо привыкать с пеленок». «То самое чувство когда тебе 29 но ты с удовольствием бы прокатился на паровозике под рамштайн», — признался один из них.

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