Rammstein поставили рекорд в Москве

Билеты на концерт немецкой группы Rammstein в Москве были полностью распроданы за рекордное время. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы.

30 тысяч билетов на выступление были раскуплены меньше, чем за две недели после старта продаж. Это первый случай в истории концертов в России. В столице коллектив выступит 29 июля 2019 года на стадионе «Динамо».

Rammstein дадут еще один концерт в России. Он пройдет 2 августа 2019-го в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург». Билеты можно приобрести по ссылке.

На грядущих концертах Rammstein представит песни из нового альбома, релиз которого запланирован на май 2019 года.

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