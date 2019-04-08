Выигравший состояние в лотерею мужчина три месяца уговаривал жену бросить работу

Жители английского города Бостон, графство Линкольншир, выиграли в лотерею 76 миллионов фунтов стерлингов (6,5 миллиарда рублей) и решили больше не работать. Об этом сообщает издание The Sun.

В декабре 2018 года предприниматель Эндрю Кларк (Andrew Clark) стал обладателем крупного выигрыша. Тогда он приобрел две машины, большой дом и предложил супруге Трише Фэрхерст (Trish Fairhurst) уволиться с работы. 52-летняя больничная повариха заявила, что «любит быть занятой» и боится подвести своих сослуживцев.

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С момента выигрыша 51-летний Кларк потратил около 700 тысяч фунтов стерлингов (59,7 миллиона рублей) на роскошные автомобили, такие как Porsche, McClaren и Mercedes. При этом Фэрхерст выбрала себе более скромную модель Nissan Qashqai за 20 тысяч фунтов стерлингов (1,7 миллиона рублей).

Только спустя время женщина начала привыкать к «обеспеченной жизни» и стала домохозяйкой. «Ей потребовалось три месяца на этот шаг», — отметили ее друзья.

В конце марта сообщалось, что житель Великобритании сорвал в лотерее джекпот в размере 71 миллиона фунтов стерлингов (более шести миллиардов рублей). Любитель лотерей заявил, что деньги кардинально изменят его жизнь. Он планирует уволиться со сменной работы, отправиться в путешествие, приобрести новый дом и начать посещать лучшие спортивные мероприятия.

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