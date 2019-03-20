Обладатель многомиллионного выигрыша решил бросить работу и начать новую жизнь

Житель Великобритании сорвал в лотерее джекпот в размере 71 миллиона фунтов стерлингов (более шести миллиардов рублей). Об этом сообщает издание Metro.

Имя победителя лотереи EuroMillions объявили в среду, 20 марта. Им стал 58-летний рабочий фабрики Эйд Гудчайлд (Ade Goodchild), который отметил свой выигрыш пиццей на вынос, острыми куриными крылышками и итальянским пивом. Мужчина признался, что не сразу поверил в свою удачу, узнав результаты розыгрыша.

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«Я подумал: "Ого, вот это игра, на этой неделе так много людей стали призерами"», — вспоминает Гудчайлд. — Затем я снова прочитал размер своего выигрыша и осознал, что действительно стал единственным победителем, выигравшим 71 миллион фунтов стерлингов». Британец тут же позвонил родителям и рассказал о победе. «Они были в шоке», — добавил мужчина.

Любитель лотерей заявил, что деньги кардинально изменят его жизнь. Он планирует уволиться со сменной работы, отправиться в путешествие, приобрести новый дом и начать посещать лучшие спортивные мероприятия.

В конце февраля в ирландской деревне Нол, графство Фингал, семья сорвала джекпот в лотерее и выиграла 153 миллиона фунтов стерлингов (более 13 миллиардов рублей). Ирландка подчеркнула, что будет рада разделить полученную сумму со своими детьми, внуками и будущими членами семьи.

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