Семья ирландцев сорвала самый крупный джекпот в истории лотереи

В ирландской деревне Нол, графство Фингал, семья сорвала джекпот в лотерее и выиграла 153 миллиона фунтов стерлингов (более 13 миллиардов рублей). Об этом сообщает таблоид The Mirror.

Результаты лотереи EuroMillions стали известны во вторник, 19 февраля. «Я услышала по новостям, что призером стал житель Ирландии. Я успела узнать только последние три цифры. Когда я проверила остальные цифры выигрышного билета в интернете, я потеряла дар речи. Мне потребовалось время, чтобы убедить всех домочадцев, что мы правда выиграли», — призналась победительница розыгрыша.

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Женщина спрятала билет с номерами 1-8-18-19-39 под матрас и всю ночь не могла уснуть, ожидая результаты. Ирландка подчеркнула, что будет рада разделить полученную сумму со своими детьми, внуками и будущими членами семьи.

Это не первый случай, когда ее семья стала призером лотереи. Несколько лет назад одна из сестер сорвала куш в 600 тысяч ирландских фунтов (около 57 миллионов рублей) в National Lottery.

EuroMillions проводится в девяти странах. Максимальный приз (153 миллиона фунтов стерлингов) разыгрывался три раза за всю историю лотереи.

В ноябре 2018 года сообщалось о жительнице американского города Майами, штат Флорида, которая второй раз выиграла в лотерею крупную денежную сумму. Забирая деньги, она посетила штаб-квартиру лотереи в городе Таллахасси, где два года назад ей вручили другой приз.

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