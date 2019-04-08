Джон Сноу из «Игры престолов» надел каблуки и станцевал стриптиз

Актер Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», стал гостем шоу Saturday Night Live, где станцевал стриптиз на каблуках. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале передачи.

Артист появился в юмористическом скетче в образе танцовщика со сценическим псевдонимом Ева Браун, одетого в красное платье в стиле бурлеск и черные туфли. По сюжету он исполняет эротический танец на девичнике своей будущей жены. На видео он появляется с выпрямленными волосами и без бороды.

Saturday Night Live / YouTube

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Ранее актер стал участником другого скетча Saturday Night Live. В выложенном на YouTube ролике он предстал в роли героини «Игры престолов» Серсеи Ланнистер. В шестом сезоне она в обнаженном виде прошла позорное шествие, в ходе которого ее закидывали мусором. Харингтон повторил эту сцену, однако его забрасывали пончиками.

В марте артист признался, что после съемок эпизода смерти Джона Сноу в «Игре престолов» ему понадобилось лечение. Внимание публики к актеру было настолько пристальным, что он начал чувствовать себя «уязвимым» на людях. Он добавил, что это был тяжелый период в его жизни.

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