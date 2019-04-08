Выход России из Совета Европы назвали потрясением для Европы

Глава Совета Европы Турбьерн Ягланд перечислил темы, которые способны стать потрясением для Европы. Об этом пишет Financial Times.

По его мнению, такими событиями являются Brexit и последствия в случае возможного выхода России из Совета Европы. «Многие не представляют, каким потрясением это может быть для Европы, если мы одновременно получим и Brexit, и Ruxit».

Комментируя позицию Москвы, Ягланд отметил, что его организация является единственным связующим звеном России и Европы, и если Россия решит выйти из Совета, в Европе появится новая разделительная черта. Единственным способом избежать этого политик назвал возвращение России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы.

В апреле 2014 года Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ. Причиной послужили события на востоке Украины и в Крыму. В 2015 году ассамблея дважды рассматривала вопрос о снятии санкций, но ограничения продолжают действовать: российская делегация лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях. В июне 2017 года Россия заморозила уплату членского взноса до восстановления полномочий своей делегации.

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