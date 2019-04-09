Генпрокуратура выявила нарушения в президентском авиаотряде

Генеральная прокуратура России выявила серьезные нарушения в специальном летном отряде (СЛО) «Россия» Управления делами президента РФ. Об этом говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки «О состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году», направленном Совету Федерации, передает РИА Новости.

В документе указано, что мероприятия по надзору за соблюдением законодательства о безопасности полетов в элитной авиакомпании проводились по поручению президента Российской Федерации. В ходе проверки были вскрыты факты подготовки пилотов на тренажерах, не допущенных уполномоченным органом, выполнение полетов при отсутствии необходимого оборудования и без проведения требуемых работ на воздушных судах, нарушения при подтверждении летной годности и продлении срока службы самолетов.

По итогам рассмотрения актов прокурорского реагирования для подготовки 19 членов экипажей СЛО «Россия» на летных тренажерах получено необходимое согласование Росавиации, организована работа по модернизации навигационного оборудования парка воздушных судов, отмечается в докладе.

12 декабря 2017 года сообщалось, что Тверской районный суд Москвы приговорил к двум годам лишения свободы условно бывшего гендиректора специального летного отряда «Россия» Ярослава Одинцева за злоупотребление должностными полномочиями. Десять других фигурантов дела также получили условные сроки.

1 декабря 2016 года сообщалось об отставке Ярослава Одинцева с должности генерального директора. Перед этим он был помещен под домашний арест. Сам Одинцев свою вину не признавал. Он утверждал, что никакого ущерба бюджету нанесено не было, а средства перечислялись исполнителю в соответствии с договором. Дело касалось закупок систем кондиционирования для самолетов и контрактов на их сервисное обслуживание по завышенным ценам. На торгах победила компания «Прибор-сервис», которая не занималась производством требуемой техники, а выступала в роли коммерческого посредника. Ущерб следствие оценило в 48 миллионов рублей.

Специальный летный отряд «Россия» — авиапредприятие в составе Управления делами президента, обеспечивающее перевозку воздушным транспортом первых должностных лиц России.

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