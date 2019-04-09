Власти Подмосковья допустили проведение роуд-шоу в арабских странах

Власти Московской области могут запланировать роуд-шоу в арабских странах на 2020 год, сообщил замминистра инвестиций и инноваций региона Антон Логинов в ходе выставки «Арабия-экспо – 2019». Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 9 апреля.

«Мы в арабские страны еще не выезжали, еще не рассказывали про Московскую область. Посмотрим сейчас на реакцию, возможно, на следующий год запланируем», — сказал Логинов.

По его словам, арабские инвесторы заинтересованы в создании на территории региона транспортно-пересадочных узлов, платные путепроводов, легкорельсового транспорта.

Он уточнил, что министерство инвестиций и инноваций участвует в двух сессиях российско-арабского делового совета.

«В первой сессии мы предложили арабским коллегам не только локализацию как промышленных предприятий, но и сотрудничество в сфере науки», — рассказал он.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Мособласти Андрей Разин заявил, что власти заинтересованы в налаживании бизнес-связей с арабскими предпринимателями. По его словам, сегодня в области 30 предприятий выпускают халяльную продукцию.

Выставка «Арабия-ЭКСПО» будет работать до 10 апреля. Она объединяет на своей площадке 22 страны арабского мира и 85 регионов РФ.