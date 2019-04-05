Арабам покажут инвестиционный потенциал Подмосковья

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин примет участие в сессии российско-арабского Делового Совета и международной выставке «Арабия – ЭКСПО». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 5 апреля.

Мероприятия будут проходить с 8 по 10 апреля в Москве.

«Учитывая потенциал Подмосковья, нам предоставили возможность презентовать его перед целевой аудиторией арабских стран с целью привлечения арабского бизнеса и инвесторов в приоритетные региональные проекты», — рассказал Разин.

По его словам, сегодня на территории области более 30 предприятий выпускают халяльную продукцию. «И многие из них выходят со своим товаром на арабские страны», — отметил он. Андрей Разин подчеркнул, что Подмосковье готова увеличить экспорт, но для этого необходимо проработать все нюансы. В частности, эту тему поднимут на мероприятии, уточнил он.

Выставка «Арабия-ЭКСПО» объединит на своей площадке 22 страны арабского мира и 85 регионов РФ. В ходе мероприятия состоятся презентации, круглые столы и заседания.