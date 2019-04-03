Подмосковье примет бизнес-миссию итальянских предпринимателей

Правительство Московской области организует для бизнес-кругов из Италии поездку по территории региона для ознакомления с инвестиционной инфраструктурой, сообщил заместитель председателя регионального правительства Вадим Хромов. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в среду, 3 апреля.

«Мы очень рассчитываем, что в этом году при поддержке Confindustria в Подмосковье приедет солидная делегация предпринимателей из регионов Ломбардия, Эмилья-Романья, Венето, с которыми у нас уже сложились дружеские отношения», — сказал Хромов на встрече с президентом Confindustria Russia Эрнесто Ферленги.

В ходе поездки планируется посещение особых экономических зон, индустриальных парков и технопарков, уточнил он. Также для гостей проведут экскурсию по площадке будущего сырного кластера в Дмитровском городском округе.

Хромов напомнил, что Италия входит в топ-5 самых крупных и самых активных инвесторов Подмосковья. Сегодня на территории области функционируют более 50 компаний с участием итальянского капитала.

Губернатор Андрей Воробьев неоднократно заявлял о важности привлечения инвестиций. Осенью прошлого года он сообщил, что власти разработали так называемый золотой стандарт взаимодействия с инвесторами. В частности, он предусматривает различные налоговые льготы.