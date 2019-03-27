Власти Подмосковья анонсировали новый формат поддержки бизнеса

Новый формат общения и поддержки предпринимательства запускается в Подмосковье, центры «Мой бизнес» откроются в 10 муниципалитетах, сообщил заместитель председателя регионального правительства Вадим Хромов. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в среду, 27 марта.

«На уровне муниципальных офисов будут решаться проблемы развития бизнеса на местах, оказываться весь комплекс услуг для бизнеса, такие как регистрация, подбор помещений, техническое присоединение, обучение и другие услуги», — рассказал Хромов.

При этом многие услуги субъекты малого и среднего предпринимательства смогут получить онлайн, отметил он. По его словам, в этом году центры появятся в Красногорске, Люберцах, Солнечногорске, Реутове, Королеве, Орехово-Зуеве, Дмитровском, Коломенском, Богородском, Можайском городских округах.

Проект разработан в рамках национального проекта и поддержан губернатором Андреем Воробьевым, говорится на сайте областного правительства. Ранее глава региона неоднократно отмечал необходимость развития института предпринимательства для устойчивого экономического роста.

26 марта сообщалась о планах увеличить число работающих на предприятиях малого и среднего бизнеса в Подмосковье на 40 процентов.