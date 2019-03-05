Воробьев отметил важность взаимодействия власти и бизнеса

Системное взаимодействие власти с бизнес-сообществом позволяет оперативно решать возникающие вопросы и развивать экономику региона, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 5 марта.

«Если мы будем разговаривать с бизнесом на одном языке, работать, взаимодействовать с бизнесом, решать практические вопросы каждого инвестора, то будет соответствующий результат», — сказал Воробьев на встрече с инвесторами под названием «Подмосковная Масленица».

По его словам, ежегодно в регион приходят новые «серьезные, респектабельные» предприниматели. Губернатор поблагодарил партнеров за сотрудничество и оказанное доверие. Он напомнил, что подмосковное правительство разработало программы адресной поддержки представителей сельского хозяйства, гостиничного и туристического бизнеса.

Воробьев отдельно упомянул о высоком экспортном потенциале оборонно-промышленного комплекса Подмосковья.