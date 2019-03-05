Воробьев встретился с женщинами-предпринимателями

Власти Подмосковья поддержат представительниц бизнес-сообщества региона, заверил губернатор Андрей Воробьев на встрече с женщинами-предпринимателями во вторник, 5 марта. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Разрешите вас с наступающим праздником поздравить. Пожелать, чтобы вообще дело, бизнес развивались, процветали, чтобы соратники были, потому что в одиночку в океане бизнеса сложно существовать. Ну а мы со своей стороны будем вас поддерживать и вами гордиться», — сказал Воробьев.

Глава региона также посетил фотовыставку «Мама может все!», которая открылась в доме правительства.

«(...) Главную цель, которую мы здесь преследуем, — показать, что женщина может все, рождение ребенка — это не повод закрыться от мира», — рассказала председатель областного комитета по женскому предпринимательству общественной организации «Опора России» Любовь Геращенко.

Ранее во вторник на встрече с инвесторами Воробьев отметил необходимость системного взаимодействия власти с бизнесом. По его словам, это положительно влияет на экономические показатели области. Он также напомнил, что в регионе действуют различные программы поддержки начинающих предпринимателей.

