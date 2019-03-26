В Подмосковье увеличат число занятых в малом и среднем бизнесе

Число работающих на предприятиях малого и среднего бизнеса в Подмосковье должно увеличиться на 40 процентов к 2025 году, сообщила министр экономики и финансов региона Елена Мухтиярова. Ее слова приводит РИАМО во вторник, 26 марта.

По ее словам, в прошлом году на предприятиях малого и среднего бизнеса был задействован один миллион человек.

«Доля малого и среднего предпринимательства в области традиционно велика: здесь действуют 337 тысяч предприятий МСП, что ставит ее на третье место в России по количеству таких компаний», — уточнила министр.

По ее словам, власти уделят пристальное внимание развитию муниципалитетов с недостаточной доходной обеспеченностью. «Безусловно, в городских округах есть кадровые ресурсы для развития доходной базы местного бюджета», — заверила Мухтиярова. В частности, по ее словам, власти планируют использовать для этого индустриальные и технопарки.

В начале марта стало известно, что Подмосковье вошло в тройку лидеров по масштабам деятельности малого и среднего бизнеса в рейтинге агентства РАЭКС-Аналитика. Губернатор области Андрей Воробьев неоднократно заявлял о необходимости увеличения доли малого бизнеса для устойчивого развития экономики.