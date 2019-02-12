Японский инвестор откроет инновационный медцентр в Подмосковье

Японский инвестор планирует открыть на базе Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского инновационный центр диагностики и лечения рака. Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник, 12 февраля.

«Особое внимание в центре будет уделено проведению телемедицины и дистанционных врачебных приемов у японских специалистов», — рассказал заместитель председателя правительства Мособласти Вадим Хромов.

По его словам, в настоящее время рассматривается несколько вариантов создания японского центра: реконструкция помещений на территории действующего медчреждения или строительство на новом участке.

В свою очередь, генеральный директор компании «Медикал Джапан Туризм» Сакагами Кацуя напомнил о соглашении между странами по развитию совместных медицинских проектов. Он также уточнил, что в ближайшее время стороны согласуют детали этого масштабного проекта.

