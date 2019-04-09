Подтвержден омолаживающий эффект от стимуляции мозга

Ученые Бостонского университета (США) выяснили, что мягкая электростимуляция мозга улучшает когнитивные функции, включая память, у людей старше 60 лет до уровня 20-летнего возраста. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 42 добровольца в возрасте от 20 лет, а также 42 человека, достигшие возраста 60-76 лет. Они выполнили тест на рабочую память, заключающийся в просмотре двух похожих изображений в течение нескольких секунд и нахождении отличий, если они есть. При этом обе возрастные группы прошли реальную и фиктивную стимуляцию мозга.

Оказалось, что в течение не менее 50 минут после реальной стимуляции мозга пожилые участники выполняли задание на уровне молодых испытуемых. В случае фиктивной стимуляции разницы замечено не было. По словам ученых, положительный эффект может длиться пять и более часов.

Электрический ток подавался через плотно прилегающую шапочку с электродами, которая также отслеживала мозговые волны каждого участника. С помощью нее ученые улучшили синхронизацию нейронной активности между префронтальной корой и височной долей левого полушария головного мозга. По мнению исследователей, именно рассинхронизация приводит к ухудшению рабочей памяти у пожилых людей.

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