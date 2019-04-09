Веганы разгромили мясные лавки и оказались в тюрьме

Двоих радикальных активистов-веганов приговорили к шести и 10 месяцам тюремного заключения за серию нападений на мясные лавки во французском Лилле. Об этом сообщает BFM TV.

После освобождения их ждет испытательный срок длиной в три года. Вместе с ними признали виновными еще двоих человек, однако те отделались условным сроком в полгода. Трое женщин и один мужчина в возрасте от 23 до 39 лет нападали на мясные лавки, рестораны и магазины меховой одежды. Они били витрины, писали краской политические лозунги и даже поджигали здания. Общий ущерб от действий активистов составил около 15 тысяч евро.

Вандалов удалось выследить и задержать, несмотря на то, что они устраивали свои акции исключительно по ночам и скрывали лица. Они признали часть вины и заявили, что их действия были борьбой со спесишизмом — дискриминацией существ по видовому признаку.

Как отмечает издание, активисты вели нетипичную для таких правонарушителей жизнь. Никто из них ранее не совершал преступлений, все четверо были трудоустроены и социально успешны.

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