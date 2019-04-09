Российский сенатор передумал запрещать съемку на избирательных участках

Бывший уполномоченный по правам человека в России, сенатор Владимир Лукин столкнулся с критикой своего законопроекта об ограничении видео и фотосъемки журналистами на избирательных участках и отозвал документ, пишет Znak.com.

Решение от отзыве Лукин принял после совещания с представителями партии «Яблоко» и «Партии перемен», а также движения «Голос» — все они критиковали проект закона. В «Голосе» его называли абсурдным, в «Партии перемен» — вредным.

В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» сенатор сообщил, что планирует доработать проект закона и готов внести его в Госдуму повторно, но точных сроков не назвал.

В проекте закона, который был внесен в нижнюю палату парламента 4 апреля, предлагалось наделить председателя комиссии правом определять место съемки для журналистов, наблюдателей, членов избиркомов, в том числе с правом совещательного голоса, а также зарегистрированных кандидатов и их доверенных лиц, членов инициативных групп по проведению референдума. Для этого необходимо внести соответствующие изменения в статьи 29 и 30 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Ранее подобные ограничения касались лишь наблюдателей.

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