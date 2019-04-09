Тучная любительница вечеринок отказалась от алкоголя и сбросила четверть веса

Жительница Великобритании отказалась от алкоголя и сбросила почти 20 килограммов лишнего веса. Ее историю рассказывает издание Daily Mail.

Пять лет назад Мик Дорнберер (Mik Dornbierer) переехала из Австралии в Лондон ради желанной работы оформителем витрин. «Моя работа требует много энергии. Я постоянно на ногах, поэтому в обед ела на бегу. На ужин у меня была паста, пицца или бургер, — вспоминает 30-летняя женщина. — А еще я каждый день с самого утра и до вечера пила энергетики».

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Она призналась, что с переездом в новый город начала чаще посещать ночные заведения и пить алкоголь. «Я только приехала в Лондон, мне хотелось все попробовать», — объяснила Дорнберер. В результате женщина поправилась до 80 килограммов и потеряла уверенность в себе. Тогда она решила привести свое тело в порядок, отказалась от алкоголя и приняла участие в двухмесячном челлендже.

Дорнберер пришлось пересмотреть свой рацион питания и тренироваться до пяти раз в неделю. Уже через месяц она похудела на 13 килограммов, а спустя полгода вернулась в прежнюю форму — 60 килограммов. Сейчас женщина продолжает заниматься спортом шесть раз в неделю, регулярно бегает и готовится к полумарафону.

В конце февраля сообщалось об австралийке, весившей 130 килограммов, которая устала от чувства стыда и похудела на 62 килограмма. Александра Симонс начала испытывать трудности из-за избыточного веса после рождения сына. Женщина стыдилась своих форм всякий раз, появляясь с ребенком на людях.

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