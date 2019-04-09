Девушка упала с аттракциона и сломала позвоночник

В Перу студентка упала с аттракциона и заработала множественные переломы рук, ног и позвоночника. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.

Ариана Памела Анджелес Уэртас (Ariana Pamela Angeles Huertas) побывала в луна-парке, расположенном в городе Трухильо, в четверг, 4 апреля. 18-летняя девушка поднялась на платформу аттракциона «Прыжок в пустоту» в шлеме и со страховочным тросом, который, как выяснилось позже, не был закреплен. Уэртас не смогла удержаться на цилиндре и сорвалась вниз. Момент падения сняли ее родственники.

Девушку немедленно госпитализировали и сделали ей экстренную операцию. По оценкам врачей, Уэртас требуется не меньше десяти операций и год реабилитационной терапии. Возможно, медикам не удастся полностью восстановить чувствительность ее конечностей.

«Моя двоюродная сестра в стабильном состоянии, но ее ноги, некоторые кости на руке и пятый позвонок сломаны. Она не может двигаться», — заявила родственница пострадавшей Эстефани Перецанелли (Estefani Perezanelli).

Семья студентки обвинила руководство парка аттракционов в преступной халатности. Луна-парк закрыли на время проведения расследования причин произошедшего. Руководство выразило соболезнования Уэртас и ее родственникам.

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