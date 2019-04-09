Минобороны опровергло информацию о переброске Су-57 в Сирию

В Минобороны России опровергли информацию о том, что российские ВКС перебросили в Сирию один из истребителей пятого поколения Су-57. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что размещенные в сети фотографии, на которых запечатлен Су-57 на российской авиабазе Хмеймим на юго-западе сирийской провинции Латакия, были сделаны в 2018 году в ходе в его испытаний в реальных боевых условиях.

Ранее стало известно о том, что в сети появились фотографии, снятые со спутника над Хмеймим, на которых, предположительно, запечатлен Су-57 под номером 509. Когда именно были сделаны снимки, не уточнялось.

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