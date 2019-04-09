Глава иудеев-хасидов Украины захотел повлиять на ход президентских выборов

Главный раввин хасидов-иудеев Украины Моше Реувен Асман попросил Центральную избирательную комиссию страны продлить время работы избирательных участков в ходе второго тура президентских выборов. Копию письма он разместил в Facebook.

Раввин объясняет необходимость этих мер тем, что 21 апреля, когда и пройдет второй тур выборов, выпадает на второй день иудейского религиозного праздника Песах. В связи с этим Асман просит продлить время работы некоторых комиссий до 22:30 по крайней мере в крупных городах для того, чтобы исповедующие иудаизм украинские граждане смогли реализовать свое избирательное право.

Согласно законодательству, участковые избирательные комиссии в день выборов президента Украины работают с 8:00 до 20:00.

В 2019 году иудеи встретят Песах на заходе солнца в пятницу, 19 апреля, продлится он до субботы следующей недели, 27 апреля. Во второй день праздника верующие до захода солнца не могут выполнять никакой работы и никаких обязательств, в том числе личных, включая домашние дела, а значит, не успеют принять участие в голосовании, если оно завершится к 20:00.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. Во второй тур прошли Владимир Зеленский с результатом более 30 процентов и действующий глава государства Петр Порошенко, получивший почти вдвое меньше голосов. Имя нового главы государства должны объявить до 1 мая.

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