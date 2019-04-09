Падение канатоходца на высоте 900 метров сняли на видео

В Норвегии сорвался экстремал, который шел по канату, натянутому между скалами на плато Кьёраг. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Эспен Хатлеског (Espen Hatleskog) оступился и потерял равновесие, когда находился на высоте 900 метров над Люсе-фьордом, который омывает Кьёраг. Падение прервал страховочный трос. Канатоходец повис над пропастью, но затем забрался обратно на канат. Собравшись с силами, он продолжил путь.

Переход и падение снимались на видео при помощи квадрокоптера.

В 2016 году сообщалось, что французский канатоходец Танкред Меле (Tancrede Melet) погиб при подготовке трюка. Он планировал пройти по канату, натянутому между двумя воздушными шарами, но упал с высоты 30 метров.

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