Переодевание северного оленя в вахтовика попало на видео

Вахтовое Братство / YouTube

Российские вахтовики поймали северного оленя, надели на него каску и оранжевый сигнальный жилет, отпустили его в тундру и сняли все это на видео. Ролик опубликован в YouTube-канале «Вахтовое Братство».

Предположительно съемка происходила в Ямало-Ненецком округе. На кадрах трое рабочих держат оленя и параллельно пытаются нарядить его в экипировку вахтовика. После этого один из них дает животному лакомство, и тот убегает. «Новый мастер будет у нас на объекте. Федор», — сказал оператор.

В комментариях к публикации автор отмечает, что кадры сделаны «возле Карского моря». По его словам, этот олень был домашний и еще три месяца пасся возле рабочих, которые подкармливали его хлебом и колбасой.

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